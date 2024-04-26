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Ankara'da 12,2 ton sahte gıda ele geçirildi

Ankara'da düzenlenen operasyonda 12 bin 230 kilogram sahte gıda ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Güncel
  • 26.04.2024 00:14
  • Giriş: 26.04.2024 00:14
  • Güncelleme: 26.04.2024 00:21
Kaynak: AA
Ankara'da 12,2 ton sahte gıda ele geçirildi
AA

Ankara'da 12 ton 'sahte gıda' ürünü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin Mamak'ta sahte gıda üretimi ve satışı yaptığını belirledi.

Şüphelinin iş yerine düzenlenen operasyonda 12 bin 230 kilogram sahte gıda, 10 bin adet çeşitli gıda firmalarına ait etiket ele geçirildi.

Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. ​​​​​​​

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