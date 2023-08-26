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Ankara'da 1540 litre sahte etil alkol ele geçirildi; 4 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 26.08.2023 11:09
  • Giriş: 26.08.2023 11:09
  • Güncelleme: 26.08.2023 11:10
Kaynak: DHA
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Ankara'da 1540 litre sahte etil alkol ele geçirildi; 4 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce, Altındağ ve Yenimahalle ilçesinde düzenlenen operasyonda 308 bidon içerisinde 1540 litre sahte etil alkol ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, merdiven altı yöntemlerle üretilen etil alkol ve alkol yapımında kullanılan aroma/ kit satışı yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için hareket geçildi. 

24 Ağustos günü ekipler tarafından Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde yer alan 2 iş yerine yapılan baskında, 308 bidon içerisinde 1540 litre etil alkol ele geçirildi, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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