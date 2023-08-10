Ankara'da 2 farklı silahlı yaralama olayına ilişkin 5 kişi tutuklandı

Pursaklar'da iki farklı silahla yaralama olayına ilişkin yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Pursaklar ilçesinde 21 Temmuz'da meydana gelen ateşli silahla yaralama olayına ilişkin çalışma yaptı.

Olaya karışan M.S. ile Ö.D'nin çocukluktan bu yana arkadaş oldukları, aralarında husumet olduğu ve olayın kişisel husumete dayandığı belirlendi.

Polisin olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada M.S. ile Ö.D'nin aralarındaki husumet nedeniyle sürekli karşı karşıya geldikleri, taraflar arasında olaydan bir gün önce meydana gelen darp vakası ile ilgili konuşmak için olay günü tarafların buluştukları tespit edildi.

Buluşmanın ardından çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S'nin yanında getirdiği ruhsatsız tabanca ile Ö.D'ye ateş ederek yaraladığı, Ö.D ve yanındaki yakınlarının da silahla karşılık vererek M.S'yi yaraladıkları yapılan kamera incelemesiyle belirlendi.

Tedavilerinin ardından ekiplerce gözaltına alınan zanlılardan Ö.D ve M.S. ile olaya karışarak kaçan K.N.D. ve H.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ayrıca, ilçede 9 Ağustos'ta meydana gelen silahla yaralama olayına ilişkin ekipler, konunun 21 Temmuz'da meydana gelen olayla ilgisinin olmadığını tespit etti.

Çalışma kapsamında olaya karışan T.Y, E.G, U.V. ve N.B.S'nin, aynı mahalleden oldukları ve aralarında çeşitli sebeplerle tartışma yaşadıkları belirlendi.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine olayın zanlıları suç aleti silahla birlikte gözaltına alındı.

Şüphelilerden, T.Y. ve E.G, adli kontrol şartıyla (konutu terk etmeme) salıverilirken, çocuk yaştaki D.N.S. ailesine teslim edildi. U.V. ise kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.