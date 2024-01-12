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Ankara'da 2 firari hükümlü yakalandı

Ajans Haberleri
  • 12.01.2024 11:00
  • Giriş: 12.01.2024 11:00
  • Güncelleme: 12.01.2024 11:00
Kaynak: DHA
Ankara'da 2 firari hükümlü yakalandı

ANKARA'da jandarma ekipleri, cinayet davasında hüküm giyen ve açık cezaevinden firar eden 2 kişiyi yakaladı.

Ankara Keçiören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, 14 Nisan 2022 tarihinde Antalya'nın Serik ilçesinde cinayet davasında hüküm giyen ve 8 Aralık 2023 tarihinde Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar eden 2 şüphelinin Altındağ ilçesinde gizlendiği tespit edildi.

10 Ocak'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.S. ve 4 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. isimli hükümlüler, Altındağ ilçesinde yakalandı.

Firari hükümlüler, tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. 

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