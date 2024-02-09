Ankara'da 2 firari hükümlü yakalandı

Ankara'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışması kapsamında, "kasten öldürme" suçundan aranan M.C.B ile "kasten öldürme" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından aranan O.Ç. Keçiören ilçesinde yakalandı.

M.C.B'nin 16 yıl 7 gün, O.Ç'nin ise 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. ​​​​​​