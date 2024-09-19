Ankara'da 2 fosil ve tarihi eserler ele geçirildi

Ankara'da gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, milattan öncesine ait 2 hayvan fosili ile Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, yurt dışına çok miktarda tarihi eserin kaçırılacağını tespit etti. Mamak ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 33 Osmanlı dönemine ait sikke, 7 Selçuklu dönemine ait sikke, 5 Roma dönemine ait sikke, 1 Bizans dönemine ait sikke, 2 milattan önceki dönemlere ait taş hayvan fosili, 1 Roma dönemine ait obje, 5 Osmanlı dönemine ait obje ele geçirildi.

Tarihi eserlerin, nitelik ve değer tespitinin Etnografya Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılacağı belirtildi.