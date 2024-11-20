Ankara'da 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü yürüyüşüne müdahale: 4 gözaltı

Ankara'da 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü kapsamında düzenlenmek istenen yürüyüşe polis ekipleri müdahale etti. Gözaltına alınan dört kişi, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü kapsamında Kolej Metro durağında bir araya gelen grup yürüyüş düzenlemek istedi. Burada, "Trans cinayetleri politiktir", "Nefrete karşı yaşasın hayat", "Vardık, varız, var olacağız" sloganları atıldı. Polis ekipleri, yürüyüşe izin vermedi. Yürümek isteyen gruba müdahale edildi. Gözaltına alınan dört kişi, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

İZMİR'DE BARO AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Barosu, “Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü” dolayısıyla açıklama yaptı. Baro’nun LGBTİ+ Hakları Komisyonu üyesi Tuğçe Güvercin, “Transların insan haklarının sistematik bir şekilde ihlal ediliyor olmasının sebebinin farkındayız ve korkmuyoruz. Hem yerel hem de merkezi yönetim birimlerinde translar, tüm temel hak ve özgürlüklerinden eşit bir şekilde yararlandırılana dek bu mücadeleye devam edeceğiz” dedi.