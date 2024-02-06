Ankara'da 21 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari, Ankara'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, birden fazla kişiyi dolandırma suçundan hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'nin adresini tespit etti.

"Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan kesinleşmiş cezası bulunan ve iki yıldır aranan firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

M.T, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.