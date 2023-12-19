Ankara'da 24 milyon lira değerinde etil alkol ele geçirildi

Ankara'da jandarma operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 24 milyon TL olan etil alkol dolu 3 tanker ve 1 kamyonet ele geçirildi.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız ekipleri tarafından zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, etil alkol dolu 3 adet tanker, 1 adet kamyonet ve 1 adet dolum aparatı yakalanarak el konulmuştur. Ele geçirilen etil alkolün piyasa ederinin yaklaşık 24 milyon TL olduğu değerlendirilmektedir. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştır" denildi.