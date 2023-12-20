Ankara'da 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ankara'da çeşitli suçlardan arama kaydı olan ve 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü V.Y., polis ekiplerince yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında; suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, kasten öldürme ve hırsızlık suçlarından arama kaydı olan ve hakkında 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Y.'nin Altındağ ilçesinde saklandığını tespit etti.

Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, V.Y.'yi evdeki vestiyer içine özel olarak yapılmış 'zula' olarak tabir edilen gizli bölmede yakaladı.

V.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.