Ankara'da 26 katlı binada yangın: Yangın diğer katlara sıçradı

Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde bir sitedeki 26 katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede diğer katlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, bina sakinlerini tahliye etti. Yangında dumandan etkilenenler, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yangına müdahale eden bir itfaiye erinin de dumandan etkilendiği öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.