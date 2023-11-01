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Ankara'da 27 bin kaçak kozmetik ürün ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 01.11.2023 16:40
  • Giriş: 01.11.2023 16:40
  • Güncelleme: 01.11.2023 16:40
Kaynak: AA
Ankara'da 27 bin kaçak kozmetik ürün ele geçirildi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kaçak kozmetik ürünler ele geçirilmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depoda çok sayıda kaçak kozmetik ürün olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Depoya operasyon düzenleyen polis ekipleri, 27 bin 76 kaçak kozmetik ürüne el koydu.

Gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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