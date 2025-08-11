Giriş / Abone Ol
Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saat 06:33'te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 11.08.2025 07:08
  • Giriş: 11.08.2025 07:08
  • Güncelleme: 11.08.2025 07:10
Kaynak: AA
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saat 06:33'te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Etimesgut ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 4,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

