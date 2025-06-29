Ankara'da 3.6 büyüklüğünde deprem: Mansur Yavaş'tan açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, saat 08:20'de merkez üssü Çubuk ilçesi olan 3.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin şu ana kadar olumsuz bir ihbar bulunmadığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 08.20'de Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.6 büyüklüğünde sansıntı kaydedildi.

Depremin, 10.62 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

Yaşanan depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara’da sabah saatlerinde meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.