Ankara'da 3,6 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Ankara'da bir fabrikaya düzenlenen operasyonda 3 ton 620 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi. Fabrika sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına ihraç edilecek nargile tütünlerini yurt içinde kayıt dışı piyasaya sürdüğü öne sürülen tütün fabrikasının faaliyetlerini incelemeye aldı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Sincan ilçesindeki fabrikaya operasyon düzenlendi. Operasyonda, fabrika sahibi İ.İ. gözaltına alınırken; aramalarda 3 ton 620 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Bu sayı Ankara'da tek seferde yakalanan en yüksek miktardaki nargile tütünü olarak kayıtlara geçti. Ele geçirilen tütünlerin piyasa değerinin ise yaklaşık 4 milyon 706 bin TL olduğu, 3 milyon 700 bin TL vergi kaybının önlendiği belirlendi. Fabrika sahibi İ.İ. hakkında adli işlem başlatıldı.