Ankara'da 3,9 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın aktardığına göre, Ankara'nın Haymana ilçesinde saat 09.59'da 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Güncel
  • 11.03.2026 10:15
  • Giriş: 11.03.2026 10:15
  • Güncelleme: 11.03.2026 10:17
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara'nın Haymana ilçesinde saat 09.59'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Haymana ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

