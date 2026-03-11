Ankara'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Ankara'nın Haymana ilçesinde saat 09.59'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Haymana ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.