Ankara'da 3 katlı binanın çatısı yandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Karapürçek Mahallesi Karapürçek Caddesi'ndeki bir apartmanın çatısında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, apartmanda oturanlar binayı boşalttı.

İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliğini aldı. Yangın, yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Binanın çatısında zarara neden olan yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.