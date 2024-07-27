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Ankara'da 3 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan yakalandı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 3 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı, polise de saldırdıktan sonra kalçasından vurularak yakalandı.

Ajans Haberleri
  • 27.07.2024 22:01
  • Giriş: 27.07.2024 22:01
  • Güncelleme: 27.07.2024 22:01
Kaynak: AA
Ankara'da 3 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan yakalandı

Soğuksu Caddesi'nde U.Y, bıçakla 3 kişiyi hafif yaraladı.

Şüpheli U.Y, ihbar üzerine olay yerine giden polislere de bıçakla saldırdı.

Polis ekipleri, sözlü uyarıları duymazdan gelen şüpheliyi önce havaya ateş ederek durdurmaya çalıştı. Daha sonra zanlı U.Y, silahla kalçasından vurularak etkisiz hale getirildi.

Hastaneye kaldırılan U.Y, tedavisinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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