Ankara'da 3 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan yakalandı
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 3 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı, polise de saldırdıktan sonra kalçasından vurularak yakalandı.
Kaynak: AA
Soğuksu Caddesi'nde U.Y, bıçakla 3 kişiyi hafif yaraladı.
Şüpheli U.Y, ihbar üzerine olay yerine giden polislere de bıçakla saldırdı.
Polis ekipleri, sözlü uyarıları duymazdan gelen şüpheliyi önce havaya ateş ederek durdurmaya çalıştı. Daha sonra zanlı U.Y, silahla kalçasından vurularak etkisiz hale getirildi.
Hastaneye kaldırılan U.Y, tedavisinin ardından adli makamlara sevk edilecek.