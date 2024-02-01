Ankara'da, 3 milyon 244 bin lira değerinde makaron ele geçirildi

Ankara'da, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, bir depoya düzenlenen operasyonda 3 milyon 244 bin lira değerinde makaron ele geçirildi.

Ajans Haberleri 01.02.2024 23:01 Giriş: 01.02.2024 23:01

Güncelleme: 01.02.2024 23:01 Kaynak: DHA

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Ticaret Bakanlığı'ndan operasyona dair yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ankara’da bir depoya düzenlenen operasyonda 3 milyon 244 bin Türk Lirası değerinde makaron ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ederken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine sevk edildi" denildi.