Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 08:24'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Kalecik ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11.08 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş depreme ilişkin açıklama yaptı.

Yavaş, "Merkez üssü Kalecik yakınları olan ve Ankara’da da hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir, gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.