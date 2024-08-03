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Ankara'da 4 çocuğa "cinsel istismar" suçundan aranan şahıs yakalandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 4 çocuğa "cinsel istismar" suçundan 47 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan M.Y. isimli şahıs yakalandı.

Güncel
  • 03.08.2024 15:03
  • Giriş: 03.08.2024 15:03
  • Güncelleme: 03.08.2024 15:10
Kaynak: AA-İHA
Ankara'da 4 çocuğa "cinsel istismar" suçundan aranan şahıs yakalandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde "çocuğa cinsel istismar" suçundan aranan ve hakkında 47 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, 4 çocuğa "cinsel istismar" suçundan aranan ve hakkında 47 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'yi Keçiören ilçesinde yakaladı.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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