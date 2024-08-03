Ankara'da 4 çocuğa "cinsel istismar" suçundan aranan şahıs yakalandı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde 4 çocuğa "cinsel istismar" suçundan 47 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan M.Y. isimli şahıs yakalandı.
Kaynak: AA-İHA
Ankara'nın Keçiören ilçesinde "çocuğa cinsel istismar" suçundan aranan ve hakkında 47 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, 4 çocuğa "cinsel istismar" suçundan aranan ve hakkında 47 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'yi Keçiören ilçesinde yakaladı.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.