Ankara'da 4 yaşındaki çocuğa istismar soruşturmasında takipsizlik kararı

Ankara'da 4 yaşındaki kız çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla baba B.G.hakkında açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

A.A. isimli kadın ile B.G. isimli erkek 2022'de boşandı. Şu anda 4 yaşında olan kız çocuklarının velayeti ise anneye verildi. Anne A.A, 28 Haziran ve 18 Temmuz 2024’te babasıyla görüşen çocuğunun kıyafetlerinde ve vücudunda kızarıklık tespit etti.

Bunun üzerine baba B.G’yi arayan anne A.A. “şekerle uyuya kaldı” cevabıyla karşılaştığı iddiasında bulundu.

Bunun üzerine anne A.A, karakola giderek şikayetçi oldu ve çocuğun muayenesinin yapılmasını istedi.

GEREKÇESİ AÇIKLANMADI

Savcılığın, şikayetin ardından başlattığı soruşturmada çocuk Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Beden muayenesi sonrası hazırlanan raporda cinsel istismar bulgusuna rastlanılmadığı, sadece pişik tespit edildiği belirtildi. Raporda hymnenin intakt olmadığı, yani sorun tespit edildiği kaydedildi, ancak bunun nedenine ilişkin bir bilgi yer almadı.

Baba B.G. ise savcılıkta verdiği ifadede kızına cinsel amaçla dokunmadığını öne sürdü.

Savcılık, “mağdur kız çocuğunun istismara maruz kaldığına dair iddiası mevcut olmadığı” ve “çocuğun muayenesinde de herhangi bir bulguya rastlanılmadığı” gerekçesiyle 30 Ocak’ta takipsizlik kararı verdi.

TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZ

Anne A.A avukatları aracılığıyla 17 Mart’ta takipsizlik kararına itiraz etti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen itiraz dilekçesinde bu süreçte annenin kız çocuğunu psikolog görüşmesine götürdüğü ve konuşmalarında küçük çocuğun ağzından "temas etti", "dokundu", "yapma dedim dokundu" gibi cümleler duyduğu belirtildi. Dilekçede söz konusu konuşmalara ait ses kaydının da olduğu belirtildi.

Avukat itirazında “Elimizde mevcut olan hiçbir fotoğraf ve video savcılık soruşturması sırasında değerlendirilmemiş olup annenin elindeki fotoğraf ve deliller dosyada mevcut değildir. Sırf bu durum bile eksik incelemeyi kanıtlar niteliktedir" denildi ve savcılık talimatı doğrultusunda çocuğun Çocuk İzleme Merkezi'ne tekrar sevk edilerek muayenesinin yapılması ve pedagog eşliğinde çocukla görüşülmesi istendi.

"ÜÇÜNCÜ KİŞİLER" İDDİASI

Ayrıca itirazda kız çocuğunun babasının yanına gittiğinde başka kişilerin de olması nedeniyle suçlamayı sadece babaya yöneltmenin hakkaniyetli olmayacağı ifade edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilin iddialarına göre kız çocuğu üçüncü kişi konumunda B. isimli başka şahsın adını defalarca tekrarlamakta ve kendisine temas ettiğini söylemektedir. Ayrıca müvekkil beyanlarına göre inceleme son derece yüzeysel yapılmış olup 'Çocuk pişik olmuştur' demek suretiyle olayın üstü kapatılmaya çalışılmaktadır. Müvekkil Çocuk İzleme Merkezine gittiği vakit bir vekili de mevcut değildir. Bu sebeple de dosyaya sunulmak istenen deliller yönünden de eksiklikler mevcuttur. Dosyaya sunmuş olduğumuz fotoğraflar detaylı incelendiğinde çocuğun başına gelen hadisenin pişikten öte olduğu da sabit olacaktır. Bu doğrultuda gerekli deliller de incelendiğine dosyanın tekrar savcılık makamına gönderilerek kamu davası açılması gerekmektedir."