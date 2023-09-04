Ankara'da 472 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde durdurulan bir TIR'da yapılan aramada, 9 milyon 450 bin lira değerinde 472 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, dün Ankara- Niğde Otoyolu'nda bir TIR'ı ihbar sonrası durdurdu.

TIR'da yapılan aramada, piyasa değeri 9 milyon 450 bin lira olan 472 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.