Ankara'da 5 kişinin öldüğü kazaya ilişkin otobüs sahibi tutuklandı
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otobüs sahibi İ.Ç, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Kahramankazan'da meydana gelen kazada 5 kişi ölmüş, 14 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA
İ.Ç'nin, şoförlerin işe başlamadan önce alması gereken yeterlilik belgelerini Ankara Büyükşehir Belediyesine sunmadığı tespit edilmişti.