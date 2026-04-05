Ankara'da 5 kişinin öldüğü kazaya ilişkin otobüs sahibi tutuklandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otobüs sahibi İ.Ç, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Kahramankazan'da meydana gelen kazada 5 kişi ölmüş, 14 kişi yaralanmıştı.

Yurt
  • 05.04.2026 19:37
  • Giriş: 05.04.2026 19:37
  • Güncelleme: 05.04.2026 19:38
Kaynak: AA
Fotoğraf: DHA

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan özel halk otobüsünün sahibi tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otobüs sahibi İ.Ç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İ.Ç'nin, şoförlerin işe başlamadan önce alması gereken yeterlilik belgelerini Ankara Büyükşehir Belediyesine sunmadığı tespit edilmişti.

