Ankara'da 5 köpek ölü bulundu: Zehirleme iddiası

Ankara'ın Altındağ ilçesinde belediyeye ait arazide sokak hayvanlarının ölü bulunmasıyla ilgili gelişmeler sürerken 5 köpeğin daha zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

Zübeyde Hanım Mahallesi, Tesviyeci Caddesi'nde oto tamirhanesinde çalışan Umut Ünal, 6 ay önce yolda ezilme tehlikesi geçiren 7 yavru köpeği alarak, iş yerinin yanında kendi imkanlarıyla yaptığı kulübede beslemeye başladı.

Ünal, 5 Ağustos'ta iş yerine geldiğinde, çevredeki esnafın da desteğiyle besleyip büyüttüğü köpeklerden 5'ini yerde hareketsiz buldu. Haber verilmesiyle olay yerine gelen veteriner hekiminin yaptığı incelemede köpeklerin öldüğü belirlendi.

Köpekler, belediye ekiplerine teslim edildi.

Umut Ünal, köpeklerin zehirlendiğini düşündüğünü söyleyerek, "6 aydır bakıyordum. Cumartesi akşamı hiçbir şey yoktu. Pazar günü buralar kapalı olduğu için pazartesi geldik. Geldiğimizde manzarayla karşılaştık. 7 köpeğin 4'ü öldü, sonradan da 1'i öldü, elimizde 2 tane kaldı. Büyük ihtimalle zehirlenmiş ama kimin yaptığını bilmiyorum. Kalan 2 köpek de çok kötüydü. Çok su içtiler. Onlar da ölecek diye bekledim, çok şükür kurtuldular. Köpeklerin kimseye zararı yok. Zaten biz bakıyoruz. Ben evden onlara et haşlayıp getiriyorum, süt alıyoruz. Buradaki arkadaşlar yardımcı oluyor. Üzüldüm 6- 7 aydır emek veriyorum. Getirdiğimde küçücüklerdi" dedi.

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Sokak havvanlarının katledilmesinin önünü açan 17 maddelik Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a yönelik tepkiler sürerken, AKP’li Niğde Belediyesinin barınaktaki köpekleri öldürülüp hayvan mezarlığına gömdüğü ortaya çıkmıştı. Ölü hayvanları görüntüleyen avukatlar ve hayvan hakları savunucuları, belediyenin Veteriner İşleri Müdürü ile işlemi uyguladığı öne sürülen çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Niğde'nin ardından Altındağ'da çevresi çitlerle kapalı bir alanda katledilmiş halde onlarca köpek bulunmuştu. Yaşam hakkı savunucuları bazı köpeklerin gömülmüş olduğunu tespit ederken, katledilen çok sayıda köpeğin poşetler içerinde çukurlara atıldığı görüntülerine ulaşmıştı.