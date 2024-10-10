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Ankara'da "78'liler 'sosyalizmi tartışıyor" konulu panel düzenleniyor

Ankara'da 78'liler, 12 Ekim saat 13.00-16.30 arasında Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nda “Sosyalizm” konulu bir söyleşi düzenleyecek. BirGün yazarı L. Doğan Tılıç da etkinliğe konuşmacı olarak katılacak.

Güncel
  • 10.10.2024 09:58
  • Giriş: 10.10.2024 09:58
  • Güncelleme: 10.10.2024 10:19
Ankara'da "78'liler 'sosyalizmi tartışıyor" konulu panel düzenleniyor

Ankara'da 78'liler, “sosyalizm” konulu bir söyleşi düzenliyor.

Söyleşi, Ankara’da 12 Ekim’de saat 13.00-16.30 arasında Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nda gerçekleştirilecek.

Yazar-sendikacı Yaşar Seyman'ın moderatörlüğünü yürüteceği söyleşide sunumu Cuma Gürsoy yapacak.

Söyleşiye, tarihçi-yazar Erdoğan Aydın, yazar Fatih Yaşlı, Fikret Başkaya ve gazeteci L. Doğan Tılıç konuşmacı olacak.

Söyleşiyi destekleyen kurumlar şöyle:

2021 Tüm Emekliler Sendikası

Keçiören Ovacık Kültür Merkezi

Bahadın Kültür ve Dayanışma Derneği

Ankara Dayanışma Derneği ve Kars Dernekler Federasyonu

Ankara Divriği Kültür Derneği

Kars Dernekler Federasyonu

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