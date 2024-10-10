Ankara'da "78'liler 'sosyalizmi tartışıyor" konulu panel düzenleniyor
Ankara'da 78'liler, 12 Ekim saat 13.00-16.30 arasında Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nda “Sosyalizm” konulu bir söyleşi düzenleyecek. BirGün yazarı L. Doğan Tılıç da etkinliğe konuşmacı olarak katılacak.
Ankara'da 78'liler, “sosyalizm” konulu bir söyleşi düzenliyor.
Söyleşi, Ankara’da 12 Ekim’de saat 13.00-16.30 arasında Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nda gerçekleştirilecek.
Yazar-sendikacı Yaşar Seyman'ın moderatörlüğünü yürüteceği söyleşide sunumu Cuma Gürsoy yapacak.
Söyleşiye, tarihçi-yazar Erdoğan Aydın, yazar Fatih Yaşlı, Fikret Başkaya ve gazeteci L. Doğan Tılıç konuşmacı olacak.
Söyleşiyi destekleyen kurumlar şöyle:
2021 Tüm Emekliler Sendikası
Keçiören Ovacık Kültür Merkezi
Bahadın Kültür ve Dayanışma Derneği
Ankara Dayanışma Derneği ve Kars Dernekler Federasyonu
Ankara Divriği Kültür Derneği
Kars Dernekler Federasyonu