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Ankara'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 07.11.2024 23:43
  • Giriş: 07.11.2024 23:43
  • Güncelleme: 07.11.2024 23:43
Kaynak: DHA
Ankara'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

ANKARA’nın Pursaklar ilçesinde 7 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Özal Bulvarı üzerinde Ulus istikameti Karacaören alt geçidi çıkışında meydana geldi.

7 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında, motosiklet sürücüsü ve bir otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından yoğunluk yaşanan yolda bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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