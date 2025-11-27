Ankara'da adliye önünde bıçaklı kavga; 5 yaralı

Nisa MİĞAL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da çocuk mahkemesindeki duruşma sonrası çıkan kavgada, 5 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Ankara Adliyesi Ticaret, Aile, Tüketici ve Çocuk Mahkemeleri Ek Binası önünde meydana geldi. İddiaya göre, çocuk mahkemesindeki davanın tarafları, duruşma sırasında tartıştı. İki aile, duruşmadan çıktıktan sonra adliye binası önünde kavga etmeye başladı. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada Necati D., Necat D., Adem A., Cavit D., ve Cavit D. bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kavgaya müdahale edip tarafları ayırdı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

