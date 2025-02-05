Ankara'da ahşap atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

ANKARA'da 2 katlı ahşap atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Altındağ ilçesi Kavaklı Mahallesi'ndeki Siteköy Sanayi Sitesi'nde ahşap malzeme üreten 2 katlı iş yerinin üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, alt katlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Zarara yol açan yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)

Haber: Kadircan GÜLER/ANKARA, (DHA)-