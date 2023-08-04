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Ankara'da alacak verecek kavgasında 1 kişi tüfekle yaralandı

Ajans Haberleri
  • 04.08.2023 14:38
  • Giriş: 04.08.2023 14:38
  • Güncelleme: 04.08.2023 14:38
Kaynak: İHA
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Ankara'da alacak verecek kavgasında 1 kişi tüfekle yaralandı

Ankara’nın Beypazarı ilçesi Gazipaşa Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda iki kişi arasında alacak verecek meselesinden çıktığı öğrenilen kavgada silah çekildi.

Buluşma yerine tüfekle gelen C.İ. beş el ateş ederek alacaklı olduğu S.Ç’yi yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan S.Ç Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. 

Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan C.İ.’nin sorgusunun devam ettiği öğrenildi. 

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