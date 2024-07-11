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Ankara'da alışveriş merkezinde intihar

Ankara'da, engelli olduğu belirtilen Emre Güngör isimli kişi bir alışveriş merkezinin yemek katından atlayarak intihar etti.

Güncel
  • 11.07.2024 15:13
  • Giriş: 11.07.2024 15:13
  • Güncelleme: 11.07.2024 16:03
Kaynak: İHA
Ankara'da alışveriş merkezinde intihar

Ankara'da Emre Güngör isimli kişi, Kentpark Alışveriş Merkezi'nin (AVM) yemek katından aşağıya atlayarak hayatına son verdi.

Edinilen bilgilere göre, 34 yaşındaki Emre Güngör isimli engelli yurttaş, Kentpark AVM'nin yemek katına çıktı.

Güngör, demir korkulukları aşarak kendini aşağıya bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göngür, olay yerindeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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