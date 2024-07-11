Ankara'da alışveriş merkezinde intihar

Ankara'da, engelli olduğu belirtilen Emre Güngör isimli kişi bir alışveriş merkezinin yemek katından atlayarak intihar etti.

Güncel 11.07.2024 15:13 Giriş: 11.07.2024 15:13

Güncelleme: 11.07.2024 16:03 Kaynak: İHA

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