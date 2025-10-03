Ankara'da ambulansın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde ambulansın çarptığı 77 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

19 Mayıs Mahallesi Sanatoryum Caddesi'nde E.K'nin kullandığı ambulans, yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Saliha Yönlüer'e çarptı.

Yönlüer, kendisine çarpan ambulans ile Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Saliha Yönlüer hayatını kaybetti.

Ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan kaza çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.