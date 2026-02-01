Giriş / Abone Ol
Ankara'da araç çaldıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

ANKARA (AA) - Başkentte araç hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kentteki oto hırsızlıklarına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce, 8 şüphelinin çaldıkları araçları aynı gün içinde parçaladıkları, iç aksamlarını sattıkları ve boş araçları geri dönüşüm/hurda tesisinde preslettikleri tespit edildi.

Zanlıların çaldıkları araçların kısa sürede izini kaybettirmek amacıyla organize ve planlı hareket ettikleri, sevkini çekiciyle gerçekleştirerek bu araçları tamamen yok ettikleri belirlendi.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, adresleri tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

