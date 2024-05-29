Ankara'da araçla çarptığı 2 kişiden birinin ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Ankara'da kullandığı araçla çarptığı 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de ağır yaralanmasına neden olduğu öne sürülen sürücü gözaltına alındı.

Ajans Haberleri 29.05.2024 15:57 Giriş: 29.05.2024 15:57

Güncelleme: 29.05.2024 15:57 Kaynak: AA

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