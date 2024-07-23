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Ankara'da asansör boşluğuna düşen çocuk öldü

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir sitenin asansör boşluğuna düşen 13 yaşındaki Beren Su B. isimli çocuk yaşamını yitirdi.

Güncel
  • 23.07.2024 17:46
  • Giriş: 23.07.2024 17:46
  • Güncelleme: 23.07.2024 17:48
Kaynak: AA
Ankara'da asansör boşluğuna düşen çocuk öldü
Fotoğraf: İHA

Ankara'nın Sincan ilçesinde, asansör boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Beren Su B. (13), Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir sitenin asansör boşluğuna, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde, çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekiplerce, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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