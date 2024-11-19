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Ankara'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir inşaatta asansör boşluğuna düşen Mehmet A. isimli işçi hayatını kaybetti.

Çalışma Yaşamı
  • 19.11.2024 22:21
  • Giriş: 19.11.2024 22:21
  • Güncelleme: 19.11.2024 22:24
Kaynak: AA
Ankara'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Ankara'da bir inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, olay, Çankaya ilçesinde Ümitköy Mahallesi Meksika Caddesi'ndeki meydana geldi.

Bir inşaatta çalışan Mehmet A. asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mehmet A'yı, Bilkent Şehir Hastanesine kaldırdı. Mehmet A, kurtarılamadı.

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