Ankara'da atık ayrıştırma merkezinde yangın
Kaynak: DHA
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kimyasal atık ayrıştırma tesisinde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.
Saray Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesi 1'inci Cadde'deki tek katlı kimyasal atık ayrıştırma merkezinde, sabah saatlerinde yangın çıktı.
İş yerindeki atıkların tutuşması sonucu yangın, kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.
Yoğun dumandan etkilenen 1 iş yeri çalışanı, sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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