Ankara'da AVM'de intihar eden kişi öldü

Ankara'da Kentpark isimli alışveriş merkezinin yemek katından atlayarak intihar eden Emre Güngör isimli kişi öldü. Güngör'ün engelli olduğu belirtildi.

Ankara'da Emre Güngör isimli kişi, Kentpark Alışveriş Merkezi'nin (AVM) yemek katından aşağıya atlayarak intihar etti.

Edinilen bilgilere göre; Emre Güngör (34) isimli engelli bir kişi, Kentpark Alışveriş Merkezi'nin yemek katına çıktı.

Güngör, demir korkulukları aşarak kendini aşağıya bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göngür, olay yerindeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.