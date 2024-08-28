Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ankara'da ayağı çatı oluğuna sıkışan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Ankara'nın Mamak ilçesinde, ayağı çatı oluğuna sıkışan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ajans Haberleri
  • 28.08.2024 23:52
  • Giriş: 28.08.2024 23:52
  • Güncelleme: 28.08.2024 23:52
Kaynak: AA
Ankara'da ayağı çatı oluğuna sıkışan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kayaş Mahallesi'nde bir güvercinin ayağının binanın çatısındaki yağmur oluğuna sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi Kayaş İstasyonu itfaiye ekipleri, binanın çatısına çıkarak güvercini kurtardı.

Ayağından yaralı olduğu tespit edilen güvercin tedavi altına alındı.

BirGün'e Abone Ol