Ankara'da aynı aileden 3 kişi evlerinde ölü bulundu

Ankara Yenimahalle'de aynı aileden 3 kişi evlerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, İvedik Caddesi Mustafa Kemal Lisesi karşısında bir evde yaşayan A.A. (72), H.A. (70) ve H.A'dan (43) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Savcılıktan alınan izinle eve giren ekipler, 3 kişinin cansız bedenini buldu.

Yapılan ilk incelemede, hayatını kaybedenlerin doğal gazdan zehirlenmiş olabileceği belirtildi.

Başkentgaz ekipleri de apartmanda incelemede bulundu.