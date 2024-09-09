Ankara'da aynı bölgede iki ayrı kaza: 1'i ağır, 7 yaralı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde aynı bölgede 5 otomobilin karıştığı 2 ayrı kazada, 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Ankara-Kırıkkale yolu Lalabel Mahallesi yakınında meydana geldi. Kırıkkale'den Ankara yönünde giden otomobil, karşı yöndeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. İki otomobilin de hurdaya döndüğü kazada, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralıların kaza yerindeki ilk müdahalesi ve ambulanslarla hastanelere sevki sırasında kara yolunda trafik akışı durduruldu.

Bu sırada Kırıkkale yönüne giden otomobil, kaza nedeniyle duran ve otomobillere çarparak refüje savruldu. İkinci kazada 1 kişi daha yaralandı. 1'i ağır toplam 7 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Elmadağ ve Ankara'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.