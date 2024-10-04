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Ankara'da bariyere çarpan taksi şoförü hayatını kaybetti

Ankara Çevre Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksi bariyerlere çarptı. Kazada taksi sürücü Emirhan Ç., hayatını kaybetti.

Güncel
  • 04.10.2024 10:47
  • Giriş: 04.10.2024 10:47
  • Güncelleme: 04.10.2024 10:50
Kaynak: AA
Ankara'da bariyere çarpan taksi şoförü hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Ankara Çevre Yolu'nda bariyere çarpan taksinin sürücüsü yaşamını yitirdi.

41 yaşındaki Emirhan Ç., yönetimindeki taksi, Ankara Çevre Yolu'nda Yenimahalle'den Gölbaşı'na doğru ilerlerken Keçiören yol ayrımında refüjdeki bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, bariyerin saplandığı araç içinde sıkışan Emirhan Ç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Hurdaya dönen aracın parçaları ise Karayolları ekiplerince kaldırıldı.

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