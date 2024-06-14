Ankara'da bayram trafiği denetimi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle kara yollarında seyahat edenler, trafik ekipleri tarafından denetlendi.

Kurban Bayramı nedeniyle ilan edilen 9 günlük tatilin başlamasına 1 gün kala, vatandaşlar memleketlerine ve tatil yerlerine gitmek için yola çıkmaya başladı. Ankara'dan Ege ve Akdeniz Bölgelerindeki illere ulaşımın sağlandığı Ankara-Eskişehir kara yolunda hususi araçları ile yola çıkanlar nedeniyle yoğunluk oluştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, kaza, arıza ve benzeri aksaklıkların önlenmesi için bayram nedeniyle denetimlerini artırdı. Uygulama noktasında görev yapan ekipler, araçları tek tek durdurup, denetimlerini gerçekleştirdi.

Araçların, muayene, sigorta gibi bilgilerini kontrol eden ekipler, sürücülere emniyet kemeri kullanımı, uykusuz trafiğe çıkılmaması ve dikkat dağınıklığının önlenmesi amacıyla belirli aralıklarla mola verilmesi hususlarında uyarıların bulunduğu broşürleri dağıttı.

Uygulamalara Polatlı Kaymakamı Murat Bulancak, İlçe Jandarma Komutanı Erkan Çinar, Polatlı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Tarhan katıldı. Trafik kontrolleri, İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda emniyet ve jandarma ekipleri tarafından bayram boyunca sürecek.