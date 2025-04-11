Ankara'da bazı noktalara park yasağı getirildi

Ankara'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı kararla, elektrikli araç şarj istasyonlarına, şarj edilen araçlar haricinde park yapılması yasaklandı.

Bazı noktalarda elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulması ihalesini kazanan bir şirket, buralara fosil yakıtlı araçların park etmesi nedeniyle elektrikli araç kullanıcılarına hizmet veremeyip, ticari zarara uğradıklarını belirterek UKOME'ye başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren UKOME, Çankaya ile Altındağ'daki 36 araçlık 6 otopark alanının, şarj edilecek elektrikli araçlara tahsis edilerek bu alanlara park yasağı getirilmesine karar verdi.

Karar doğrultusunda bu alanlardaki trafik işaret ve levhalarının altına "şarj edilen araç harici park etmek yasaktır" uyarısını içeren levhalar eklendi.