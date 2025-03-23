Ankara'da bazı otobüs ve metro durakları kapatıldı

EGO Genel Müdürlüğü, bazı metro ve otobüs duraklarının kullanılmayacağını bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği'nin aldığı karar gereğince saat 19.00'dan itibaren ODTÜ ve Söğütözü metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri yapılmayacak.

ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler saat 19.00'dan itibaren yolcu indirip bindiremeyecek, ODTÜ kampüsü içerisindeki otobüs ring seferleri ise saat 19.00'dan itibaren hizmet vermeyecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla kent genelinde başlayan eylemler ise sürüyor. İBB Başkanı, hakkındaki 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanırken, CHP akşam saat 20.30'da Güvenpark'ta buluşmak için çağrı yaptı.