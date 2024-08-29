Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Anıtkabir ile TBMM tören alanından, İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Ulus Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi'ni takiben Ulus I. TBMM Binası'na kadar olan güzergahta "Resmi Geçit Töreni" düzenlenecek.

Bu kapsamda, yarın saat 06.00'dan itibaren, Atatürk Bulvarı'nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan bölümün tamamı, Dikmen Caddesi'nin Genelkurmay Kavşağı ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasında kalan bölümü, İsmet İnönü Bulvarı'nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü ve buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.

Programlar sona erene kadar İstiklal Caddesi'nin tamamı, İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile İstiklal Caddesi arasında kalan bölümü, Cumhuriyet Caddesi'nin Ulus Meydanı ile Gar Kavşağı arasında kalan bölümü, Çankırı Caddesi, GMK Bulvarı'nın Kızılay Meydanı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü, Ziya Gökalp Caddesi'nin Kızılay Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan bölümü, Milli Müdafaa Caddesi'nin Genelkurmay Kavşağı ile GMK Bulvarı arasında kalan bölümü, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Sporpark Sokak ve buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

İhtiyaç olması halinde ise Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantları ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buralara açılan cadde ve sokakların tamamı da çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılabilecek.