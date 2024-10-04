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Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkent Ankara'da yarın bazı yollar yarın trafiğe kapalı olacak.

Güncel
  • 04.10.2024 17:33
  • Giriş: 04.10.2024 17:33
  • Güncelleme: 04.10.2024 17:35
Kaynak: AA
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Fotoğraf: AA

Ankara'da yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın "Anıttepe Spor Tesisleri ve Anıtpark'ta" düzenlenecek etkinlik dolayısıyla saat 10.00'dan itibaren bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.

Bu kapsamda, Şehit Göksenin Aytural Şaylan Caddesi'nin Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Spor Park Sokak arasında kalan bölümünün tamamı araç trafiğine kapatılacak.

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