Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da, pazar günü Eryaman Stadyumu'nda düzenlenecek futbol müsabakası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

  • 13.03.2026 17:02
  • Giriş: 13.03.2026 17:02
  • Güncelleme: 13.03.2026 17:05
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Ankara'da 15 Mart pazar günü düzenlenecek futbol müsabakası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 15 Mart pazar günü saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda düzenlenecek futbol müsabakası nedeniyle saat 16.30'dan itibaren ihtiyaç olması halinde, 1814. Cadde'nin Şapka Devrimi Caddesi ile 259. Sokak arasında kalan bölümünde araç trafiğine izin verilmeyecek.

