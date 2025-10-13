Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle sabahtan itibaren bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı paylaşıma göre, Ankara'nın başkent oluşunun saat 08.30'dan itibaren program bitimine kadar Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümü ve Çapa Sokağı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

İhtiyaç olması halinde ise Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı, Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak, Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.