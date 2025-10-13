Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Ankara’nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle bugün saat 08.30’dan program bitimine kadar Cumhuriyet Caddesi’nin Baruthane–Ulus kavşakları arası ile Çapa Sokağı trafiğe kapatıldı. İhtiyaç halinde Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı, Anafartalar Caddesi ve çevredeki bağlantı yollarında da çift yönlü kapanma uygulanacak.
Kaynak: AA
Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle sabahtan itibaren bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı paylaşıma göre, Ankara'nın başkent oluşunun saat 08.30'dan itibaren program bitimine kadar Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümü ve Çapa Sokağı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
İhtiyaç olması halinde ise Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı, Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak, Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.