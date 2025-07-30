Ankara'da besi çiftliğinde metan gazından zehirlenen 2 işçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde besi çiftliğinde metan gazından zehirlenen Afganistan uyruklu 2 işçi hayatını kaybetti.

Olay, Türkkarsak Mahallesi'nde İsa Erten'e ait besi çiftliğinde meydana geldi. Çiftlik çalışanları, sabah saatlerinde ahır bölümünün alt tarafındaki gübre çukurunda Afganistan uyruklu işçileri hareketsiz halde gördü.

İhbar üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde çiftlikte çalışan 23 yaşındaki Muhammed Rahim ile soyadı ve yaşı belirlenemeyen Ahmed isimli işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemelerde işçilerin dün akşam (29 Temmuz) 21.30 sıralarında temizlik için art arda gübre çukuruna girdiği ve bir daha çıkamadıkları belirlendi. İşçilerin metan gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.